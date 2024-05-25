Президент «ПСЖ» не верил в переход Мбаппе в «Реал»

Президент парижского «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи в 2018 году получил предупреждение, что после нескольких лет игры за французскую команду нападающий Килиан Мбаппе захочет перейти в мадридский «Реал», однако глава клуба в это не поверил. Об этом пишет издание L'Équipe.

«Как только он окажется в «ПСЖ», он захочет остаться здесь на 25 лет», — ответил тогда Аль-Хелаифи.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский клуб. Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее стало известно, сыграет ли Мбаппе на Олимпиаде.