Cтало известно, угрожает ли погода проведению матча «Краснодар» — «Динамо»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что штормовое предупреждение не мешает проведению матча между «Краснодаром» и московским «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

«В настоящий момент проведению матча ничего не угрожает. Сотрудники лиги на месте ежеминутно следят за развитием ситуации», — заявили в пресс-службе РПЛ.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

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