Канчельскис раскрыл единственный способ «Манчестер Юнайтед» победить «Сити» в Кубке Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне тренер Андрей Канчельскис заявил, что «красные дьяволы» могут надеяться на чудо в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити», если смогут продержаться до серии пенальти. Слова Канчельскиса приводит ODDS.ru.

«Конечно, в финале Кубка Англии может произойти чудо, если команды дотянут до пенальти: тогда «Манчестер Юнайтед», может, повезет. Но по игре я вижу преимущество у «Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы сильнее по всем статьям», — сказал бывший полузащитник.

Также Канчельскис отметил, что работа главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага в последние два сезона вызывает серьезные вопросы.

«Все не так с этим «МЮ» по сравнению с временами Алекса Фергюсона. Дело во всем: начиная от тренера и заканчивая президентом. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» вернется в то время, когда крушил всех», — сказал Канчельскис.

Финал Кубка Англии состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

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