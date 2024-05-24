Назван фактор, который может помешать «Динамо» выиграть РПЛ

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо», которые претендуют на чемпионство. В комментарии ODDS.ru специалист назвал соперников равными, при этом указав фактор, который может стать для бело-голубых препятствием на пути к титулу.

«Матч равных соперников за золотые медали. Есть логика в том, что многие считают «Краснодар» — фаворит этой встречи, потому что с такими голкиперами «Динамо» не ждать чемпионства. К этому мы можем добавить и то, что команда Мусаева играет дома. Последнее время подопечные Марцела Лички выглядят хорошо, но «Краснодар» в целом по потенциалу не ниже. Шансы примерно равны, на две копейки разницы. Но случайность в этой встрече может решить все», — считает Гаджиев.

Эксперт добавил, что не ждет осторожной игры. По его словам, никто не будет «лететь голыми шашками», но и на оборонительный футбол никто не сделает ставку.

В текущем розыгрыше РПЛ ворота «Динамо» защищают два голкипера. Антон Шунин пропустил 20 мячей в 15 матчах, Игорь Лещук — 18 голов в 14 встречах.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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