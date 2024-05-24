Сезон «Спартака» назвали провальным

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что красно-белые провели провальный сезон, передает «Чемпионат».

«У «Спартака» неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный», — сказал Бояринцев.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

«Спартак» в заключительном туре сыграет с «Оренбургом». В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 49 очков.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сменил технического спонсора.