Медина: игра за «Спартак» не сравнится с выступлениями за ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина, выступавший ранее за столичный ЦСКА, рассказал, почему игра за красно-белых не сравнится с выступлениями за армейцев, передает «Чемпионат».

«Спартак» — главная команда страны. Все говорят о «Спартаке». В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше. Когда переходил сюда — понимал это», — сказал Медина.

Медина стал игроком «Спартака» летом 2023. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагваец провел за красно-белых 23 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1 в прошлом туре чемпионата России

После победы над клубом из столицы Татарстана красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 набранных очков.

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