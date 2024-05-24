Булыкин назвал голкипера, на которого должен ориентироваться Сафонов

Знаменитый в прошлом футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», зарубежных клубов, а также сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о роли Матвея Сафонова как дублера итальянца Джанлуиджи Доннаруммы при переходе в французский «Пари Сен-Жермен», отметив, что основному вратарю национальной сборной России все равно нужно ехать во Францию.

«Даже если он будет вторым, он спрогрессирует гораздо больше, чем если будет первым в какой-то другой лиге. Шансы у него будут, нужно будет ими воспользоваться. Пример сейчас – это Лунин в «Реале». Если ты тренируешься с топ-футболистами, то ты будешь развиваться намного быстрее, чем если играешь в более слабом чемпионате. Если будет такой вариант, ему надо сразу же соглашаться и ехать туда», — считает Булыкин.

Матвей Сафонов может перейти по окончании сезона в французский «ПСЖ». В СМИ называется сумма в 20 млн в качестве цены за трансфер. В данный момент «Краснодар» претендует на чемпионский титул в РПЛ, занимая перед последним туром третье место и отставая на три очка от лидирующего «Динамо», с которым у «быков» как раз очная встреча.

Ранее Гладилин заявил, что если «Динамо» не станет чемпионом, этого можно ждать еще несколько десятков лет.