«ПСЖ» и «Краснодар» пока не достигли договоренности по трансферу Сафонова

Французский «ПСЖ» и «Краснодар» пока не достигли договоренности по трансферу голкипера Матвея Сафонова, передает Transfermarkt.

Парижане находятся в стадии общения с «Краснодаром». Также на футболиста претендует «Монако».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

«ПСЖ» в завершившемся сезоне стал чемпионом Франции.

Ранее тренер сборной России заявил, что Сафонов будет вторым вратарем в «ПСЖ».