Комментатор «Матч ТВ» назвал клуб, который точно не выиграет РПЛ

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в интервью «Чемпионату» заявил, что не верит в чемпионство московского «Динамо» в 2024 году.

По его мнению, бело-голубые не смогут снять проклятье и прервать 48-летнюю серию без побед в национальном чемпионате.

«Что-то мне подсказывает, что если уж настолько шальной и драматичный чемпионат, то и закончится он тоже драмой. Мне кажется, «Динамо» проиграет. Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что вот как-то так все сложится. Вот это проклятье надо не на 48, а на 50 лет как-то перенести. Это, конечно, ужас», — заявил Генич.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Ранее Константин Генич назвал чемпионскую гонку РПЛ кинокомедией.