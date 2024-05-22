Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комментатор «Матч ТВ» назвал клуб, который точно не выиграет РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Генич считает, что «Динамо» проиграет чемпионскую гонку РПЛ

close
100%
Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в интервью «Чемпионату» заявил, что не верит в чемпионство московского «Динамо» в 2024 году.

По его мнению, бело-голубые не смогут снять проклятье и прервать 48-летнюю серию без побед в национальном чемпионате.

«Что-то мне подсказывает, что если уж настолько шальной и драматичный чемпионат, то и закончится он тоже драмой. Мне кажется, «Динамо» проиграет. Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что вот как-то так все сложится. Вот это проклятье надо не на 48, а на 50 лет как-то перенести. Это, конечно, ужас», — заявил Генич.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Ранее Константин Генич назвал чемпионскую гонку РПЛ кинокомедией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами