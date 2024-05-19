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У «Динамо» заметили чемпионский фарт

Тренер «Крыльев» Осинькин заметил у «Динамо» чемпионский фарт

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что бело-голубым в нынешнем сезоне по-чемпионски фартит. Его слова приводит «Газета.Ru».

«В какой-то мере нам не хватало остроты, мы это понимали. Но то, как прошел сам матч, то, как мы старались доставить сопернику неудобства, считаю нормальным. В принципе, нас продавили, можно так сказать. Три гола после стандартов, здесь нам не хватило индивидуальных физических сил, чтобы противостоять сопернику. До счета 3:1 мы делали все, чтобы вернуться в игру, но сегодня все подборы оставались за «Динамо». Есть небольшой фарт, возможно, чемпионский», — заявил Осинькин.

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

Ранее стало известно, кто решит исход чемпионской гонки в АПЛ.

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