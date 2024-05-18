Тренер «Динамо» Личка рассказал, как бы хотел выиграть чемпионство

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» ответил на вопросы «Газеты.Ru» о том, как ему предпочтительнее стать чемпионом — на поле или за его пределами.

Столичный клуб может досрочно оформить чемпионство уже завтра, 19 мая. Для этого в своих матчах должны потерять очки «Зенит» и «Краснодар».

«Любое чемпионство — это чемпионство. Если вы имеете в виду возможные потери очков «Краснодара» и «Зенита», то я считаю, что и это можно считать чемпионством, добытым на поле, потому что если это случится, то это значит, что мы смогли воспользоваться их ошибками и вернуться в гонку, когда мы сильно отставали в турнирной таблице. Это их проблемы [если они потеряют очки]», — заявил Личка.

Матч состоялся в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Фабиан Бальбуэна, который оформил дубль, Бителло и Муми Нгамалё. Единственный гол самарцев оформил Юрий Горшков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За тур до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 56 очков и на пять баллов опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков. Однако и петербургский клуб, и «быки» матч 29-го тура еще не сыграли.

Ранее в «Динамо» заявили, что исход чемпионской гонки решит бог.