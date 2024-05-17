Путин обвинил Запад в нарушении олимпийских принципов

Президент России Владимир Путин обвинил западные страны в нарушении принципов олимпизма. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, стороны должны уважительно относиться к возможности атлетов выступать под своими национальными атрибутами.

«Они сами нарушают, и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. Друзья, мы так далеко не уедем», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили идею олимпийского перемирия.