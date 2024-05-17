Путин и Си Цзиньпин обсудили идею олимпийского перемирия

Президент России Владимир Путин и председатель ЦК компартии Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили идею олимпийского перемирия, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, идея прекращения боевых действий на время Игр является правильной и позитивной.

«Мы эту тему обсуждали с председателем Си Цзиньпином. Принципы олимпийского перемирия очень правильные, не случайно на протяжении многих веков они вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции», — заявил Путин.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля 2024 года. Закроются Игры 11 августа.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал идею олимпийского перемирия.