Экс-игрок «Зенита» сомневается в очередном чемпионстве команды

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин верит в борьбу за чемпионство до последнего тура чемпионата. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Как был «Зенит» фаворитом, так и остается. Как были конкуренты в борьбе за чемпионство — так и остаются. Единственное, нужно констатировать, что в этом сезоне борьба за золотые медали будет идти до последнего тура.

Есть ли сомнения в очередном чемпионстве «Зенита»? Как у нормального человека, у меня всегда есть сомнения. Сомнения были даже когда «Зенит» становился чемпионом за пять туров до конца чемпионата», — сказал Лепехин.

24 апреля «Зенит» сенсационно уступил казанскому «Рубину» в Санкт-Петербурге со счетом 0:2.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

«Зенит» выигрывает чемпионат России на протяжении последних пяти сезонов.

Ранее игрок клуба РПЛ рассказал о накопившейся злости на «Зенит».