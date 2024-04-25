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Стало известно, какой момент будет определяющим в чемпионской гонке РПЛ

Экс-игрок Деменко: ближайший тур РПЛ будет определяющим в чемпионской гонке

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что ее исход могут предопределить результаты матчей лидеров в предстоящем 26-м туре.

«Посмотрим, как пройдет ближайший тур, когда «Краснодар» будет играть в Самару, а «Зенит» встретится с «Динамо». Наверное, этот тур будет определяющим в чемпионской гонке», — считает Деменко.

На данный момент лидером в турнирной таблице РПЛ остается «Зенит». Накануне в матче вынесенного 21-го тура сине-бело-голубые дома неожиданно уступили «Рубину» 0:2. Несмотря на эту неудачу, петербуржцы с 50-ю очками сохраняют первенство. Но «Краснодар» свой матч 21-го тура выиграл, победив «Балтику» 3:2, и отстает от «Зенита» лишь на одно очко. На третьем месте идет «Динамо», в активе москвичей 44 балла. В следующем туре они сыграют дома с «Зенитом», а «Краснодару» предстоит выездная встреча с «Крыльями Советов».

Программа 21-го тура продолжится в четверг, 25 апреля, в Москве. ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком», дерби начнется в 20:30 по столичному времени.

Ранее была названа причина ошибок «Зенита» в матче против «Рубина».

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