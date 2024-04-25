Названа причина ошибок «Зенита» в матче против «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал выездную победу казанцев над «Зенитом» в матче вынесенного 21-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что сине-бело-голубые утрачивают навыки игры в обороне, поскольку соперники атакуют достаточно редко.

«Что же, «Рубин» не команда, что ли? У них отлажены действия в обороне, им всегда тяжело забить. Другое дело, что не всегда у них есть креатив в нападении — был период взлета, был период спада. Но они всегда имеют шансы не проиграть в ничейном матче или даже выиграть. Наверное, никто не ожидал, что они в Питере возьмут максимум. Видимо, «Зенит» недонастроился.

Для меня большого удивления нет. Потом, если ты создаешь моменты, не забиваешь и думаешь, что забьешь в следующий — и так один раз, второй, третий, — ты рискуешь попасться на то, что при первой возможности забьют тебе. Так и случилось.

Ошибки «Зенита» в обороне я связываю с тем, что не так часто соперник заставляет сине-бело-голубых защищаться. Поэтому утрачиваются определенные навыки. Например, гол, когда Мартынович забил – игрок «Зенита» понесся из той зоны, куда пришел мяч. Наверное, уже рванул в контратаку, только мяча у «Зенита» еще не было.

Я сразу вспоминаю неожиданный результат матча Евро-2016 между Россией и Англией, когда мы сравняли на последних минутах, Березуцкий головой забил. Тогда на замену вышел Руни, пришел помогать — но помог больше нам, чем своим: он убежал из той зоны, откуда Березуцкий забивал. И сыграли 1:1. Вот так и с «Зенитом» произошло: останься игрок на месте, мяч не дошел бы до Мартыновича. По крайней мере, так мне картинка видится», — сказал Билялетдинов.

Несмотря на поражение от «Рубина», «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ с 50-ю очками. Вместе с тем, «Краснодар» выиграл свой матч, победив «Балтику» 3:2, и теперь отстает от сине-бело-голубых лишь на балл, идя на второй строчке. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» отправится в гости к «Крыльям Советов».

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