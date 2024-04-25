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Тренер «Реала» Анчелотти обманул игроков клуба

Кросс заявил, что Анчелотти обманул игроков «Реала»

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Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как главный тренер команды Карло Анчелотти мотивировал команду перед игрой с «Мальоркой». Его слова передает COPE.

«Анчелотти сказал нам на прошлой неделе, перед матчем с «Мальоркой»: «Если мы выиграем, то станем чемпионами. Было трудно победить, а потом он сказал нам: «Я соврал вам, если мы выиграем на следующей неделе, все будет кончено», — сказал Кроос.

13 апреля «Реал» с минимальным счетом обыграл «Мальорку». Забитым мячом отметился Орельен Тчуамени. Через неделю подопечные Карло Анчелотти одержали волевую победу над «Барселоной» со счетом 3:2. «Сливочные» дважды уступали по ходу матча.

После этой победы отрыв лидирующего «Реала» в турнирной таблице чемпионата Испании составил 11 очков. До конца чемпионата осталось шесть матчей. «Барселона» идет на втором месте. Тройку лидеров замыкает «Жирона».

Также «Реал» продолжает участие в плей-офф Лиги чемпионов. Испанцы выбили из розыгрыша «Манчестер Сити» и теперь в полуфинале сыграют с «Баварией».

Ранее сообщалось, что Хави остается в «Барселоне» на посту тренера клуба.

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