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Назван точный счет матча ЦСКА — «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» считает, что клуб обыграет ЦСКА с разницей в два мяча

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РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что красно-белые обыграют столичный ЦСКА с разницей в два мяча, передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сейчас на подъеме после прошлых игр и смены тренера. У ЦСКА сложности — это их проблемы. Поэтому, думаю, что «Спартак» выиграет 2:0 или 3:1», — сказал Ещенко.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака имеет в активе 50 очков. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 49 баллов.

Ранее стало известно, что решит судьбу матча ЦСКА — «Спартак».

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