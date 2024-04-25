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Железняков не исключил возвращения в группу Тутберидзе

Хореограф Железняков о возвращении в группу Тутберидзе: все может быть

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Алексей валентинович Железняков/Вконтакте

Хореограф Алексей Железняков не исключил своего возвращения в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, передает Metaratings.

«В жизни бывает всякое. Если меня пригласят, то почему бы и нет? Проблема в том, что мне трудно совмещать всю свою деятельность», — сказал Железняков.

Железняков занимался танцевальными упражнениями со всеми титулованными ученицами Тутберидзе, включая Анну Щербакову, Александру Трусову, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Евгению Медведеву.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее отсутствие на турнирах фигуристки Александры Трусовой объяснили нервным срывом.

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