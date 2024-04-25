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ЦСКА и «Спартак» назвали средними командами

Экс-президент «Локо» Смородская назвала ЦСКА и «Спартак» средними командами

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком», назвав их средними командами, передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, будет реально серьезная битва. Тут очень сложно предсказать, чем все закончится. Встречаются две средние команды на данный момент. Весьма средние», — сказала Смородская.

На данный момент «Спартак», набрав 38 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, на 12 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович. ЦСКА с 37-ю очками расположился на шестом месте.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в четверг, 25 апреля. Игра пройдет на арене армейцев и начнется в 19:30 по столичному времени.

Ранее ЦСКА призвали к осторожности в матче со «Спартаком».

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