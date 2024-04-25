В ЦСКА отреагировали на обвинения в подкупе судей в Кубке УЕФА сезона-2004/05

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на обвинения бывшего тренера французского «Осера» Ги Ру в том, что армейцы подкупали судей в матчах победного Кубка УЕФА сезона-2004/05, передает РИА Новости.

«Исходя из сказанного, тут арбитр, скорее, был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку. Радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет », — сказал Брейдо.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Газзаев ответил на обвинения Ги Ру.