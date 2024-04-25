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Тренер Овчинников ответил на вопрос о фаворите матче ЦСКА — «Спартак»

Тренер Овчинников: фаворита в матче ЦСКА — «Спартак» нет

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский тренер Валерий Овчинников заявил, то в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» клубам не стоит ждать легкой прогулки, передает «Чемпионат».

«Будет интересный и тяжелый матч для обеих команд. Фаворита здесь нет, но легкой прогулки не будет ни для одной из команд», — сказал Овчинников.

В рамках 21-го тура РПЛ, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации, ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Матч состоится 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на шестом месте, набрав 37 очков. Команда всего на один балл отстает от «Локомотива» и «Спартака», которые делят четвертое и пятое места.

Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. Вторым идет «Краснодар» (49).

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что ЦСКА и «Спартак» будут много бороться друг с другом.

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