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Экс-игрок ЦСКА ответил экс-тренеру «Осера» на обвинения в подкупе судей

Экс-игрок ЦСКА Гусев об экс-тренере «Осера» Ги Ру: из ума выжил дедушка

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ДЮСШ ПФК ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев ответил на обвинения экс-тренера французского «Осера» Ги Ру в том, что красно-синие подкупали судей в победном для себя Кубке УЕФА сезона-2004/05, передает РИА Новости.

«Из ума выжил дедушка, с ума он сошел просто под старость лет, что еще тут можно сказать», — сказал Гусев.

ЦСКА по сумме двух матчей одержал победу над «Осером». Первая игра завершилась со счетом 4:0. Во второй встрече «Осер» победил со счетом 0:2.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Газзаев ответил на обвинения экс-тренера «Осера» Ги Ру в подкупе судей.

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