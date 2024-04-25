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Газзаев ответил на обвинения экс-тренера «Осера» Ги Ру в подкупе судей

Экс-тренер ЦСКА Газзаев об обвинениях в подкупе судей: это просто смешно

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на обвинения экс-наставника французского «Осера» Ги Ру в том, что российский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2004/05, передает «Спорт-Экспресс».

«Бред сивой кобылы. В таком возрасте такие вещи могут и присниться. У меня есть предположение. Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика», — сказал Газзаев.

Также Газзаев отметил, что своими словами Ги Ру унизил сам себя.

ЦСКА по сумме двух матчей одержал победу над «Осером». Первая игра завершилась со счетом 4:0. Во второй встрече «Осер» победил со счетом 0:2.

18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил, как «Спартак» сыграет против ЦСКА.

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