Экс-футболист «Спартака» потратил несколько миллионов рублей за полтора дня

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что потратил несколько миллионов рублей за полтора дня, когда выступал за красно-белых, передает Sport24.

«Я потратил сумму в несколько раз больше, чем миллион рублей за полтора дня. В конце сезона я решил собраться со своими друзьями, чтобы отметить чемпионство. Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. Мы сменили 5-6 заведений», — сказал Тигиев.

Георгий Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 по 2021 год. В составе команды он стал чемпионом России 2016/2017. Защитник также поиграл в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

Петербургский «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России текущего сезона. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 38 очков.

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