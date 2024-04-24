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Хави изменил свое решение и намерен остаться в «Барселоне»

Фабрицио Романо: Лапорта убедил Хави, тренер останется в «Барселоне»

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Albert Gea/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави решил не покидать испанскую команду после завершения сезона-2023/24. Об этом в своих социальных сетях сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, 24 апреля главный тренер «Барселоны» провел встречу с Жоаном Лапортой, на которой президент клуба настоятельно просил его не уходить из клуба. По итогам встречи Хави решил принять условия «Барселоны» и продолжить работу. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

После 32 туров Ла Лиги «Барселона», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В прошлом туре сине-гранатовые уступили «Реалу» со счетом 2:3. «Сливочные» лидирует в чемпионате, имея на 11 очков больше. Тройку замыкает «Жирона» (68 очков).

Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в «Барселону».

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