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«Зенит» сенсационно проиграл девятой команде РПЛ

«Зенит» всухую проиграл «Рубину» в матче РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал казанский «Рубин» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на старте второго игрового отрезка. Александр Зотов прошел по флангу и отдал передачу на Мирлинда Даку, который пробил в дальний нижний угол. Через 17 минут гости увеличили свое преимущество. После розыгрыша стандартного положения Александр Мартынович остался один в штрафной соперника, и, получив мяч, переправил его в ворота Михаила Кержакова.

После этого матча казанцы набирают 36 очков и сравниваются с идущими на седьмом месте «Крыльями Советов». «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Последнее место в турнирной таблице занимает «Сочи» (19 очков).

Ранее тренер «Локо» одним словом описал своих игроков, перевернувших матч в добавленное время.

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