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Определился обладатель Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Локомотив» и стал обладателем Кубка Гагарина

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» принимал на своем льду «Металлург» и уступил со счетом 1:2. После этого матча счет в серии стал 4:0. Эта победа позволила магнитогорской команде завоевать титул чемпиона.

Хозяева открыли счет на девятой минуте встречи. Отличился Ярослав Лихачев. На последней минуте второго игрового отрезка хоккеисты «Металлурга» восстановили равновесие. Отличился Денис Зернов. За девять минут до окончания встречи Даниил Вовченко отправил шайбу в ворота ярославской команды и установил окончательный счет.

На пути к финалу «Металлург» обыграл хабаровский «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

«Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее олимпийский чемпион призвал упразднить конференции в КХЛ.

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