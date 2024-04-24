«При нем ЦСКА может стать чемпионом России»: Габулов назвал имя нового тренера для клуба

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов считает, что команду должен возглавить Сергей Игнашевич. Его слова передает «Чемпионат».

«Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Все это будет передаваться футболистам.

У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы», — сказал Габулов.

Сейчас Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику», которая идет в зоне стыковых матчей. За ЦСКА он провел около 400 матчей, неоднократно становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

Владимир Федотов возглавляет ЦСКА с начала прошлого сезона. Под его руководством команда выиграла серебряные медали чемпионата России и стала обладателем Кубка страны, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти. В матче за Суперкубок красно-синие уступили «Зениту».

Ранее Габулов заявил, что тренер Федотов является главной проблемой ЦСКА.