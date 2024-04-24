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Тарасова объяснила свое сравнение российской фигуристки с говном

Тарасова о сравнении Талалайкиной с говном: это мое мнение, и я его выразила

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ей без разницы как отнеслись к ее сравнению фигуристки Марии Талалайкиной с говном. Ее слова передает Metaratings.

«Я ничего не видела, что люди писали, за этим не слежу. А что болельщикам не понравилось? Какая мне разница, как люди отнеслись к моим словам. Это мое мнение, и я его выразила. Вы знаете фигуристку Талалайкину? Ничего вы не знаете: ни под какую музыку она каталась, ничего», — сказала Тарасова.

Талалайкина является мастером спорта России по фигурному катанию на коньках. В 2020 году она стала призером Кубка страны. Лучшим достижением для нее являются две бронзовые награды на этапах Кубка России в сезонах 2018/19 и 2019/20. Фигуристка тренировалась и выступала под руководством Романа Усатова и Евгения Рукавицына.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований весной 2022 года после начала событий на Украине. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее на Украине заявили, что делают все возможное, чтобы предотвратить возвращение россиян.

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