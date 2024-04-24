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«Динамо» приблизилось к «Краснодару» после победы в матче РПЛ

«Динамо» обыграло «Оренбург» и сократило отставание от «Краснодара»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимал на своем поле московское «Динамо» и потерпел поражение со счетом 1:2.

Гости открыли счет в начале второго тайма. Отличился Константин Тюкавин. Почти сразу после гола нападающий был заменен. В середине второго тайма бело-голубые увеличили преимущество благодаря голу Муми Нгамале. Через пять минут Брайан Мансилья уменьшил разрыв в счете, но на большее «Оренбург» не хватило.

Стоит отметить, что игроки «Оренбурга» нанесли 19 ударов по воротам Антона Шунина, почти в два раза больше, чем москвичи.

После этой игры подопечные Марцела Лички набирают 44 очка и приближаются к «Краснодару» в турнирной таблице РПЛ. У «быков», идущих вторыми, на два очка больше. Команда Мурада Мусаева в этом туре сыграет с «Балтикой» дома. Лидирует в чемпионате, набрав 50 очков, по-прежнему «Зенит». В этом туре сине-бело-голубые встретятся с «Рубином».

«Оренбург» продолжает находится в зоне стыковых матчей. Команда, набрав 19 очков, делит с «Уралом» 13-е место.

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