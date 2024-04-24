Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосельцев рассказал, кто из россиян поставил бы смелый футбол «Спартаку»

Новосельцев заявил, что хотел бы увидеть Осинькина во главе «Спартака»

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что хотел бы увидеть на посту главного тренера московского «Спартака» 58-летнего Игоря Осинькина, который с июля 2020 года возглавляет самарские «Крылья Советов».

«Кто мог бы возглавить «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля? Все говорят про Валерия Карпина или Станислава Черчесова, и я не могу не согласиться с этим.

Однако, думаю, интересно было бы увидеть Игоря Осинькина и его смелую модель игры, которую сейчас показывают «Крылья Советов», — сказал Новосельцев.

Под руководством Осинькина самарский клуб в сезоне-2020/21 стал победителем ФНЛ и поднялся в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также дошел до финала Кубка России.

На данный момент «Крылья Советов» занимают седьмое место в таблице РПЛ с 36 очками в активе. «Спартак» набрал 38 очков и располагается на четвертой строчке.

Ранее в ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева перед матчем со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами