Новосельцев рассказал, кто из россиян поставил бы смелый футбол «Спартаку»

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что хотел бы увидеть на посту главного тренера московского «Спартака» 58-летнего Игоря Осинькина, который с июля 2020 года возглавляет самарские «Крылья Советов».

«Кто мог бы возглавить «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля? Все говорят про Валерия Карпина или Станислава Черчесова, и я не могу не согласиться с этим.

Однако, думаю, интересно было бы увидеть Игоря Осинькина и его смелую модель игры, которую сейчас показывают «Крылья Советов», — сказал Новосельцев.

Под руководством Осинькина самарский клуб в сезоне-2020/21 стал победителем ФНЛ и поднялся в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также дошел до финала Кубка России.

На данный момент «Крылья Советов» занимают седьмое место в таблице РПЛ с 36 очками в активе. «Спартак» набрал 38 очков и располагается на четвертой строчке.

Ранее в ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева перед матчем со «Спартаком».