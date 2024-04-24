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Новосельцев: возможно, Мбаппе станет звездой финала Лиги чемпионов против «Реала»

Новосельцев заявил, что ожидает увидеть в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реал»

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Violeta Santos Moura/Reuters

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в финале Лиги чемпионов должны встретиться французский «ПСЖ» и мадридский «Реал».

«Мбаппе не проявил себя на 100% в матчах против «Барселоны»? От лидеров постоянно ждут чего-то большего, но не всегда так происходит, ведь другие игроки тоже готовятся к сопернику. Возможно, Мбаппе станет звездой в противостоянии с «Реалом». Я ожидаю финал «Реал» — «ПСЖ», — сказал Новосельцев.

Также бывший защитник «Зенита» отметил, что первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом», который проходил на «Сантьяго Бернабеу» и закончился со счетом 3:3, был «достоин финала».

«Первые встречи в противостояниях «Реал» — «Сити» и «Бавария» — «Арсенал» оказались более открытыми по своему содержанию — и интереснее, чем вторые», — отметил Новосельцев.

Наконец, экс-игрок сборной России признался, что был удивлен поражением «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала против «ПСЖ» со счетом 1:4.

«Я думал, что «Барса» сможет дома сделать все возможное для прохода в полуфинал, но удаление центрального защитника Рональда Араухо повлияло на результат. «ПСЖ» умело воспользовались этим удалением», — сказал Новосельцев.

Ранее «Арсенал» разгромил «Челси» и упрочил лидерство в АПЛ.

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