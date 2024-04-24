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«Грустно жить в мире, полном лжи»: украинка опровергла свои слова про дочь Тутберидзе

Украинка Голубцова заявила, что СМИ исказили ее слова про дочь Тутберидзе Дэвис

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Kacper Pempel/Reuters

Украинская фигуристка Мария Голубцова, выступающая в паре с Кириллом Белобровым, на своей странице в социальных сетях заявила, что их с партнером слова исказили в интервью, в котором они обсуждали переход российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые выступают под флагом Грузии, в академию Монреаля.

«Сейчас мы устали, мы на грани, мы устали бороться со всеми препятствиями на нашем пути. Последней каплей было интервью с не нашим мнением, а мнением людей, которые его отредактировали. Так грустно жить в мире, полном лжи и жестокости», — написала Голубцова.

На этой неделе в украинских СМИ появился материал, в котором Голубцовой и Белоброву приписали слова о том, что они негативно относятся к переходу Дэвиса и Смолкина. При этом президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов уже заявил о негативном отношении к этому переходу.

На чемпионате Европы в Литве, который проходил в январе, Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин заняли восьмое место. Победителями стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

После Олимпиады в Пекине Дэвис и Смолкин жили и тренировались в США. Летом 2023 года пара сменила гражданство. Теперь спортсмены представляют сборную Грузии. В начале августа они выиграли турнир Ice Dance International в американском Лейк‑Плэсиде.

Ранее в РУСАДА рассказали, сумели ли выявить причастность третьих лиц к делу Камилы Валиевой.

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