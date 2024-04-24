В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева перед матчем со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился подробностями о состоянии голкипера и капитана столичного клуба Игоря Акинфеева перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», — сказал Брейдо.

Акинфеев пропустил матч 25-го тура национального первенства с грозненским «Ахматом», который завершился поражением армейского клуба со счетом 2:1.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Поединок рассудит Василий Казарцев. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов и Игорь Князев. Виталий Мешков будет главным арбитром VAR, а его ассистентом станет Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

Ранее «Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА.