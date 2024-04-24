Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева перед матчем со «Спартаком»

ЦСКА: Акинфеев тренируется в общей группе перед матчем со «Спартаком»

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился подробностями о состоянии голкипера и капитана столичного клуба Игоря Акинфеева перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», — сказал Брейдо.

Акинфеев пропустил матч 25-го тура национального первенства с грозненским «Ахматом», который завершился поражением армейского клуба со счетом 2:1.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Поединок рассудит Василий Казарцев. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов и Игорь Князев. Виталий Мешков будет главным арбитром VAR, а его ассистентом станет Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

Ранее «Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами