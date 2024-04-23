Экс-тренер сборной России рассказал, чем опасен «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чем опасен московский «Спартак» перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Дело в том, что в таких матчах на первый план выходят другие моменты: менталитет, традиции, болельщики и огромное желание порадовать свою аудиторию. В такие моменты футболисты достают из себя такие ресурсы и качества, которые часто сами от себя не ожидают увидеть», — заявил Игнатьев.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Поединок рассудит Василий Казарцев. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов и Игорь Князев. Виталий Мешков будет главным арбитром VAR, а его ассистентом станет Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

Ранее «Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА.