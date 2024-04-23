«Спартак» назвали явным фаворитом в дерби с ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов объяснил, почему считает московский «Спартак» фаворитом матча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Судя по составам, которые будут, и по тому, как все провели последние матчи, я думаю, что явный фаворит здесь «Спартак». Красно-белым то, что сделал Слишкович, пришлось по душе. И если они продолжат играть в атакующий футбол, почему нет? Игроки-то есть», — заявил Радимов.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

Поединок рассудит Василий Казарцев. Ассистировать ему будут Валентин Мурашов и Игорь Князев. Виталий Мешков будет главным арбитром VAR, а его ассистентом станет Евгений Кукуляк.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает четвертое место, набрав 38 очков. ЦСКА идет на шестой строчке (37). Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», имея в активе 50 баллов. На четыре очка от «Зенита» отстает «Краснодар».

Ранее экс-игрок «Спартака» объяснил, почему в матче с ЦСКА нет фаворита.