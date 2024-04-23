Моуринью: я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что он является единственным наставником в мире, кому удалось за два года сыграть в двух финалах еврокубков, передает The Telegraph.

«Я не виноват в том, что 20 лет назад выиграл Лигу чемпионов. 90% тренеров хотели бы выступить в двух финалах еврокубков подряд», — сказал Моуринью.

16 января итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу. С «Манчестером» он побеждал в Лиге Европы.

В 2003 и 2004 году Моуринью признавался тренером года по версии УЕФА.

Ранее Моуринью назвал человека, с которым никогда не будет работать.