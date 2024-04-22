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Новосельцев назвал Медведеву и Загитову очаровательными девушками

Новосельцев назвал Медведеву, Валиеву, Трусову и Загитову очаровательными

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» рассказал, каких спортсменов планирует пригласить в спортивное развлекательное шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2, где он работает ведущим.

«На ближайшую съемку приглашен футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев. В дальнейшем будут приглашаться также спортсмены из других видов спорта. Обсуждать будем все. В основе лежит футбол, и к этому добавляются все самые громкие и важные новости спорта из других дисциплин», — сказал Новосельцев.

Также бывший защитник сборной России утвердительно ответил на вопрос, собирается ли он приглашать в шоу известных фигуристок — Евгению Медведеву, Камилу Валиеву, Александру Трусову и Алину Загитову.

«Это прекрасные спортсменки и очаровательные девушки. Так что да, каждую из них я буду очень рад видеть в гостях», — сказал Новосельцев.

Ранее Медведева саркастически ответила Тарасовой.

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