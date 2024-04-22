Зарема: Карпин проиграл свой матч жизни

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что после поражения от «Спартака» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не возглавит красно-белых, передает Metaratings.

«Карпин — это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», — сказала Зарема.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Мостовой призвал вернуть Абаскаля в «Спартак».