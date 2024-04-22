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Стало известно, когда стартует новый сезон Российской премьер-лиги

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 20 июля

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РПЛ

Клубы в ходе общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ), которое состоялось в очном формате и режиме видеоконференции, проголосовали за структуру календаря сезона 2024/25. Информация об этом появилась на официальном сайте РПЛ.

Согласно утвержденной структуре, первая часть чемпионата начнется 20 июля и продлится до 8 декабря.

Сезон РПЛ-2023/24 стартовал 21 июля и завершится 25 мая. Команды уже сыграли по 24 матча, ближайшие поединки будут проведены в рамках 21-го тура чемпионата страны, который был перенесен из-за выборов президента Российской Федерации. В том числе, будет проведен матч ЦСКА — «Спартак».

В турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит», который выигрывал национальное первенство последние пять раз. В активе подопечных Сергея Семака 50 очков. На четыре балла от лидера отстает «Краснодар», а замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 41 балл. Четвертое и пятое места делят между собой столичные «Спартак» и «Локомотив», имеющие по 38 баллов. ЦСКА набрал 37 очков и идет шестым.

Ранее Евгений Ловчев рассказал, могли ли игроки «Спартака» слить Гильермо Абаскаля.

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