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Губерниев посоветовал Валиевой брать пример с Загитовой

Губерниев о работе Валиевой ведущей: надо брать пример с Загитовой, она лучшая

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Пресс-служба ТНТ

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что фигуристка Камила Валиева получила работу на Первом канале, и заявил, что она должна брать пример с олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Его слова приводит Sport24.

«Только Валиевой надо учиться, потому что работа телеведущего — это все-таки профессия. Она же потратила много времени, чтобы стать фигуристкой мирового уровня, поэтому здесь тоже надо постараться. Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!» — заявил Губерниев.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Теперь россияне получат бронзовые награды. Валиева занималась в группе у Этери Тутберидзе. Фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.

Загитова, которая выиграла золотую олимпийскую медаль в 2018 году, после приостановки спортивной карьеры пробует себя в роли ведущей. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным она вела «Ледниковый период».

Ранее Валиева показала новый образ.

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