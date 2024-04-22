Мостовой: «Спартак» не привык побеждать так крупно, верните Абаскаля!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой иронично призвал вернуть испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. «Спартак» начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин. Другое дело, что «Ростов» встрепенулся и провел хорошие десять минут, сравняв счет. Все равно присутствовало чувство, что «Спартак» играет с запасом», — заявил Мостовой.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

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