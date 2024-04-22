Аршавин при Черчесове заявил, что не назначил бы его в «Спартак»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» заявил, что назначил бы на пост главного тренера московского «Спартака» наставника «Ростова» Валерия Карпина, а не Станислава Черчесова, который ранее тренировал сборную России.

Черчесов присутствовал при этом обсуждении в студии.

«С этими двумя фамилиями я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идете вторым после Валерия Георгиевича», — заявил Аршавин.

И Карпина, и Черчесова называют кандидатами на пост главного тренера московского «Спартака».

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили увольнение Абаскаля.