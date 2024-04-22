«Реал» победил «Барселону», дважды отыгравшись по ходу матча

В главном матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» принимал «Барселону». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Гости открыли счет уже на шестой минуте встречи. Отличился Андреас Кристенсен, отправив мяч в сетку ворот соперника головой. На 18-й минуте «сливочные» сравняли счет. Пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

В середине второго тайма гости снова вышли вперед. Отличился вышедший на замену после перерыва Фермин Лопес Мартин. Игрокам мадридского клуба понадобилось четыре минуты, чтобы снова восстановить равновесие. Отличился Лукас Васкес, на счету Винисиуса голевая передача. В добавленное время Джуд Беллингем принес своей команде победу.

После этой встречи «Барселона» продолжает занимать второе место в турнирной таблице (70 очков). «Реал» по-прежнему лидирует в чемпионате (81 очко). Тройку лидеров замыкает «Жирона», у которой 68 очков.

Действующим чемпионом Испании является «Барселона». В прошлом году команда Хави опередила «Реал» на 10 очков по окончании чемпионата.

Ранее «Спартак» одержал разгромную победу в матче РПЛ, отправив пять мячей в ворота соперника.