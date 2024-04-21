«Это не понты по бровке скакать как делал рыжий»: экс-тренер «Спартака» о новом наставнике

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин положительно оценил работу Владимира Слишковича исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Тут видно по одной игре, что тренер думающий, команда за него бьется, тактика правильная и в процессе игры он может менять ее. Я считаю, что пока у Слишковича все нормально. Здесь не надо будет искать варианты, есть готовый тренер, который понимает, как работать. Это не понты по бровке бегать и скакать, как этот в кепке бегал рыжий», — сказал Гладилин.

Слишкович стал руководить «Спартаком» после увольнения испанца Гильермо Абаскаля в середине апреля. При нем команда сыграла вничью с «Зенитом» 0:0.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

После 24 туров РПЛ «Пари НН» лидирует в турнирной таблице по-прежнему «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своем активе 47 очков. На одно очко меньше у идущего вторым «Краснодара». Третьим идет «Динамо» (41 очко).

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