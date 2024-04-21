Тренер «Спартака» уверен, что команда обыграет «Ростов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович призвал своих игроков играть «по-спартаковски» в матче против «Ростова». Его слова передает «Матч ТВ».

«Ростов» в последнее время играет хорошо, зарабатывает очки. Мы должны играть по‑спартаковски. Нужно вернуть футбол, который мы в последнее время потеряли. Уверен, что сегодня хороший момент для того, чтобы показать все, что мы умеем. Прекрасный стадион, хороший соперник. Уверен, что сегодня заработаем три очка.

Соболев в запасе? В последнее время он играл по 90 минут, ему нужно чуть‑чуть отдыхать», — сказал Слишкович.

Слишкович стал готовить команду к играм с середины апреля после отставки главного тренера испанца Гильермо Абаскаля.

21 апреля «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Перед матчем москвичи занимают седьмое место в турнирной таблице (35 очков). Подопечные Валерия Карпина имеют на одно очко меньше и идут следом.

Ранее у Карпина нашли комплекс из-за «Спартака».