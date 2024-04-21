В клубе РПЛ ответили, повлияли ли звонки из «Лукойла» на тренера команды

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, повлияли ли слухи о возможном назначении в «Спартак» на главного тренера команды Сергея Юрана. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не думаю, что это связано с результатом. Это шум. Он вряд ли влияет на профессионалов. Поэтому, мне кажется, одно с другим никак не связано», — сказал Мелик-Гусейнов.

21 апреля «Пари НН» на своем стадионе разгромно проиграл «Динамо» со счетом 1:4 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча безвыигрышная серия в чемпионате России у подопечных Юрана достигла семи матчей.

После 24 туров РПЛ «Пари НН», набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнирной таблице по-прежнему «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своем активе 47 очков. На одно очко меньше у идущего вторым «Краснодара». Благодаря победе над «Пари НН» «Динамо» укрепилось на третьей строчке турнирной таблицы (41 очко).

Ранее Юран четырьмя словами прокомментировал разгромное поражение от «Динамо».