Тренер клуба РПЛ четырьмя словами прокомментировал разгромное поражение

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил, почему теперь немногословен со СМИ.

«Хотел бы сразу извиниться. Не будет пресс‑конференции: есть год условно, любое слово могут посчитать некорректным.

Чтобы не обижать людей, не буду ничего говорить. Я с большим уважением к вам отношусь. Поэтому по игре… Проанализируем, будем готовиться к следующей. Еще раз извините», — сказал Юран на пресс-конференции.

Юран был дисквалифицирован на два матча условно по итогам игры с «Краснодаром». Он жестко высказался в адрес судей.

21 апреля «Пари НН» на своем стадионе разгромно проиграл «Динамо» со счетом 1:4 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого матча безвыигрышная серия в чемпионате России у подопечных Юрана достигла семи матчей.

После 24 туров РПЛ «Пари НН», набрав 28 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнирной таблице по-прежнему «Зенит». Сине-бело-голубые имеют в своем активе 47 очков. На одно очко меньше у идущего вторым «Краснодара».

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