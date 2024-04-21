Фигуристка Валиева получила работу на Первом канале

Фигуристка Камила Валиева во время стрима сообщила о предстоящей работе на Первом канале.

«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», — сказала Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Теперь россияне получат бронзовые награды.

Валиева занималась в группе у Этери Тутберидзе. Фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.

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